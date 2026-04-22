Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe diario del resultado de los operativos de control en la ciudad. Llama la atención la cantidad de gente que circula a contramano o marcha atrás.
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En un operativo de prevención y recorrido de móviles y motos de tránsito conjuntamente con policía comunal donde se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar en doble fila; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido, obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por circular a contramano en marcha atrás; un acta de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en la senda peatonal; un acta de infracción por girar en U.; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo una rampa de discapacidad; se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente; tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; se retuvieron cinco licencias de conducir por circular a contramano y sin casco obligatorio.
Se realizaron controles de alcoholemia con resultados negativos.
Se retuvo un automóvil porque el dueño no dio cumplimiento con el acta de intimación por vehículo en estado de abandono.
Se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono
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