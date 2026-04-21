Mix: Asamblea del Presupuesto Participativo - Nuevo pozo de agua - Cierre para los Adultos Mayores

Breves.
Asamblea. Este jueves a las 19.00 en el Centro Comunitario de Los Nogales se llevará a cabo la segunda asamblea del Presupuesto Participativo 2026. El lugar está ubicado en Conesa y Duberty.
Volver a Chacabuquero.
Agua. La Municipalidad anunció que se pondrá en funcionamiento un nuevo pozo de agua en el sector norte de la ciudad, en la zona de quintas adquiridas recientemente en el marco del plan Chacabuco para Todos II.
Olimpiadas. Este miércoles desde las 20.30 en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chacabuco se realizará el cierre de las Primeras Olimpíadas de los Adultos mayores.
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