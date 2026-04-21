Propuso que se cree la Chaca IA en Chacabuco

Comunicado
El concejal del bloque PRO, Agustín Zarkovich, presentó un proyecto de ordenanza que impulsa la creación del Sistema Integral de Inteligencia Artificial Municipal “ChacaIA”, con el objetivo de modernizar la administración pública y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Municipio.
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La iniciativa propone incorporar herramientas de inteligencia artificial para simplificar trámites, reducir demoras administrativas y ordenar los procesos internos, permitiendo una gestión más eficiente y respuestas más ágiles para los vecinos.
El proyecto prevé una implementación progresiva con distintas herramientas concretas: un asistente virtual disponible las 24 horas para consultas, sistemas que permitan anticipar reclamos y planificar mejor las intervenciones municipales, automatización de trámites administrativos y un tablero público con información actualizada.
Además, se incorpora la habilitación comercial digital inmediata para actividades de bajo riesgo, con el objetivo de acompañar a quienes emprenden o desarrollan actividades económicas en la ciudad, evitando demoras innecesarias.
“Lo que buscamos es un Municipio más ágil, donde hacer un trámite no sea complicado ni lleve semanas”, señaló Zarkovich.
En ese sentido, el proyecto prevé la creación de un área específica para llevar adelante la implementación del sistema, capacitar al personal y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos.
Por último, el concejal remarcó que la iniciativa busca mejorar el funcionamiento del Municipio y dar respuestas más rápidas a las necesidades de los vecinos, utilizando herramientas que hoy ya forman parte de la vida cotidiana.
Firma:
Bloque PRO
Chacabuco, Buenos Aires
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