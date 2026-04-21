martes, 21 de abril de 2026

Accidente en la tarde de Chacabuco

 


Una persona hospitalizada.

Esta tarde se registró un accidente en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia. Iba en bicicleta. Ocurrió en acceso Hipólito Yrigoyen y Andrés de Vera. Participó un auto. Personal policial y de Tránsito preservó el lugar.


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