Lo acusaron de ir contra la corriente y quedó de a pie en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre el resultado de los controles desarrollados este lunes en Chacabuco.
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En recorrido de móviles se labraron actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo una rampa para discapacitados, dos actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.
Se retuvo un automóvil por circular a contramano y negarse a suministrar datos. Según el responsable del Área, Gerardo Alejandro, el conductor fue visto por agentes circulando 60 metros marcha atrás en pleno centro de la ciudad, se bajó del auto, lo cerró y se fue. Al advertir que le iban a retener el coche, el conductor se subió al mismo y se negó a entregarlo. Accedió luego que la Policía se hiciera presente en el lugar. Ocurrió en Moreno y Primera Junta.
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