domingo, 19 de abril de 2026

Un demorado en la tarde de Chacabuco


Esta tarde.

Una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía esta tarde.



Volver a Chacabuquero.

Fue porque no respetó una medida judicial de no acercamiento a su ex pareja. De hecho, todo sucedió luego que está última hubiera regresado de la Comisaría de la Mujer y la Familia tras radicar la denuncia de una situación acontecida horas antes.

La Policía interceptó al sujeto en Inmediaciones de acceso Yrigoyen y Fages. Desde allí lo trasladó a la Comisaría.


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