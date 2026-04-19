Un demorado en la tarde de Chacabuco

Esta tarde.
Una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Fue porque no respetó una medida judicial de no acercamiento a su ex pareja. De hecho, todo sucedió luego que está última hubiera regresado de la Comisaría de la Mujer y la Familia tras radicar la denuncia de una situación acontecida horas antes.
La Policía interceptó al sujeto en Inmediaciones de acceso Yrigoyen y Fages. Desde allí lo trasladó a la Comisaría.
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