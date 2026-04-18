sábado, 18 de abril de 2026

Incendio en un rodado en la ruta en Chacabuco

 

Esta noche. 

Esta noche se reportó un incendio en un vehículo en la ruta 30.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió entre Chacabuco y Rojas, en jurisdicción del vecino partido. La Policía y la Patrulla Rural de Chacabuco fueron al lugar.

El conductor del vehículo Ford Fiesta es de apellido Becerro. El daño fue total.



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