viernes, 17 de abril de 2026

Los denunciaron por estar ofreciendo algo peludo en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta tarde.

Vecinos denunciaron ante la Policía a dos personas que se encontraban en la rotonda de rita 7 y 30, a unos kilómetros de la entrada de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Los mismos fueron encontrados vendiendo conejos. La mujer y el hombre que estaban con los animales fueron entrevistados por la Policía. También se le dio intervención a Bromatología. Posteriormente se decidió trasladar a la pareja junto con los conejos a la Comisaría.


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