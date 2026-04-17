Mix: Reunión en un Hospital - Trabajan por gas - Llegan las paritarias

Breves.
Superior. Las coordinadoras de la sede de la UBA que funciona en el Centro Universitario, Débora Di Paolo y Natalia Garraza se encuentran en la Universidad de Buenos Aires junto al Dr. Luis Rannelucci, Director Asistencial del Hospital Odontológico, avanzando en importantes gestiones para seguir generando oportunidades para los estudiantes.
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En este marco, se renovó el convenio con la sede y se trabaja en su ampliación, fortaleciendo este vínculo institucional tan valioso. Además, se están coordinando nuevas visitas educativas para que alumnos del nivel secundario puedan viajar este año a CABA y conocer de cerca la Facultad de Medicina UBA y la Facultad de Odontología UBA, viviendo una experiencia única que los acerque a su futuro profesional.
Gas. El Director de Industria, Alfredo Zucotti, participó de una mesa de trabajo con el objetivo de avanzar en un proyecto de abastecimiento de gas destinado a importantes industrias de Chacabuco.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa Defensa de Agricultores y contó con la participación de representantes de Molinos Chacabuco, Aceitera Chacabuco, Siete Sauces y la cooperativa anfitriona.
Cabe destacar que el próximo lunes a las 11:00, los integrantes de la mesa mantendrán una reunión con autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el Palacio Municipal, con el fin de continuar avanzando en esta iniciativa clave para el desarrollo productivo local.
Paritarias. La paritaria municipal se abrirá el miércoles 22 de abril de 2026 a las 10.00 en la Casa de la Cultura.
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