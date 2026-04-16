La Municipalidad de Chacabuco habló de un polémico contrato y de una reunión urgente

Oficiales
La Municipalidad de Chacabuco emitió dos comunicados esta tarde referidos a temas de actualidad en los ámbitos político y productivo
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Comunicado sobre la reunión con la Sociedad Rural
Esta mañana, funcionarios municipales mantuvieron una reunión de trabajo con Luciano Alberto Galante, en representación de la Sociedad Rural de Chacabuco.
Por parte del Municipio participaron la secretaria de Hacienda, Cr. Natalia Garraza; el contador municipal, Osvaldo Mancuso; el subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa; el jefe vial, Martín Russo; el inspector general, David Bertarini; el director de Patrimonio, Javier Volpini; y el director de Vialidad de la Provincia, Sección V Chivilcoy, Rubén Tarantino.
Durante el encuentro, desde la gestión municipal destacaron la importancia de sostener un diálogo abierto y franco con la institución, tal como se viene promoviendo desde el inicio. En ese marco, señalaron que los problemas de infraestructura no son recientes, sino que responden a necesidades acumuladas durante años, lo que requiere un abordaje responsable y sostenido en el tiempo.
Asimismo, se reafirmó el compromiso de continuar escuchando al sector y de seguir administrando los recursos con criterios de equidad, transparencia y planificación, tal como viene llevando adelante la gestión municipal. En ese sentido, se planteó la necesidad de avanzar en la resolución de problemáticas estructurales, aún en un contexto económico nacional complejo que exige optimizar el uso de los fondos públicos.
Desde el Municipio se ratificó la decisión de profundizar las medidas en marcha, fortalecer la planificación y avanzar progresivamente en mejoras concretas, entendiendo que la infraestructura resulta fundamental para el desarrollo del sector productivo y de toda la comunidad.
Finalmente, se acordó realizar una nueva reunión la próxima semana, quedando el Municipio a disposición para continuar trabajando de manera conjunta, priorizando el diálogo, la planificación y la acción sostenida como ejes de gestión.
Comunicado sobre el contrato de limpieza de contenedores
Ante las versiones inexactas y distorsionadas que circularon recientemente en plataformas digitales sobre la contratación del servicio de limpieza de contenedores, la Municipalidad de Chacabuco informa a la comunidad que dicho proceso se realizó bajo estrictos estándares de legalidad y transparencia.
Frente a las publicaciones que calificaron erróneamente el procedimiento como una contratación directa, el Departamento Ejecutivo aclara que la contratación de la Cooperativa de Trabajo "El Origen" Limitada se efectuó mediante una Licitación Privada, siguiendo rigurosamente lo estipulado en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Dec. Ley 6769/58). Este marco legal garantiza la libre competencia y el control administrativo necesario en el manejo de los recursos públicos, bajo el Expediente N° 4029-659/26.
Es fundamental destacar que esta contratación se inscribe en una política de Estado municipal que promueve activamente el cooperativismo como herramienta de inclusión y desarrollo local. La entidad adjudicataria está conformada íntegramente por vecinos y vecinas de Chacabuco, muchos de los cuales se encontraban en situación de desempleo y decidieron organizarse colectivamente para reinsertarse en el mundo laboral a través del esfuerzo compartido. De esta manera, el Municipio no solo asegura un servicio esencial, sino que fortalece la economía social y el sustento de familias de nuestra ciudad.
Respecto al monto de $61.600.000 mencionado con fines capciosos, es imperativo precisar que dicha cifra representa el valor total de un contrato anual de doce meses, vigente desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. Para una correcta interpretación de los datos, el Municipio detalla que la inversión mensual para este servicio esencial de higiene urbana es de aproximadamente $5.133.333.
Este presupuesto mensual se destina al sostenimiento de una estructura operativa compuesta por 25 asociados de la cooperativa, quienes cumplen tareas de lunes a viernes en el horario de 05:00 a 14:00. Al desglosar estos valores, se percibe que a cada cooperativista le corresponde un ingreso bruto estimado de $205.333 mensuales. Cabe destacar que, de este monto, la cooperativa debe cubrir además el mantenimiento del vehículo propio, el combustible, los elementos de protección personal y los seguros de accidentes de cada trabajador, conforme lo exige el contrato firmado.
Lamentamos la difusión de información parcial que busca instalar mantos de duda sobre actos administrativos legítimos. Reafirmamos que este contrato no solo asegura la limpieza de los contenedores de residuos domiciliarios para todos los vecinos, sino que lo hace dentro de un marco de honestidad y eficiencia.-
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