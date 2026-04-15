Camionero de Chacabuco fue sentenciado a prisión por la Justicia Federal

Caso con referencias a la actualidad.
Un transportista de Chacabuco fue sentenciado a prisión esta semana por la Justicia Federal.
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El caso tiene actualidad porque se vincula a una problemática que sigue marcando al sector.
El vecino fue encontrado penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, amenazas coactivas, daño y entorpecimiento del servicio público de transporte terrestre. La causa se originó en una protesta de transportistas ocurrida en el 2023 por las tarifas de cargas. En dicho marco se impidió el paso de un camión de Correo Argentino arrojando un objeto con puntas que le causó daños en la rotonda de Ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen. Otros dos manifestantes fueron acusados junto con el sentenciado.
Hubo un juicio abreviado que terminó con una pena de 1 año de prisión en suspenso, pero como el transportista ya tenía en su contra una sentencia de 2 años de ejecución condicional por amenazas con armas, privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones agravadas por el vínculo y portación de arma de uso civil originada en el 2019, la Fiscalía y los jueces consideraron pertinente unificar todo en una pena de 2 años y 6 meses. Se acordó que la misma se cumpla en un domicilio de Chacabuco.
La sentencia fue emitida el 10 de abril de 2026 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata. El transportista es de apellido Abeldaño.
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