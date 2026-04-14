martes, 14 de abril de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- María Elena Sarlo, 9 de abril

- Juan Pedro Irrazabal, 6 de abril

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