Vecina embarazada necesita ayuda por un problema de salud en Chacabuco

Situación.
Una vecina embarazada se comunicó con Chacabuquero para pedir ayuda a la comunidad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
"Necesito tiras reactivas para medir la diabetes", comentó Milagros, "estoy embarazada y no cuento con obra social y las tiras que me dan en el Hospital no me alcanzan a cubrir el mes"
"Tengo diabetes gestacional", agregó. Quien quiera colaborar que se comunique con el teléfono: 2352529925.
La diabetes gestacional es una condición caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que se desarrolla o se detecta por primera vez durante el embarazo. Ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina para satisfacer las necesidades adicionales de la gestación, o cuando las hormonas placentarias provocan una resistencia a la insulina. Generalmente, no presenta síntomas evidentes, por lo que se diagnostica mediante pruebas de detección rutinarias entre las semanas 24 y 28 del embarazo.
Aunque esta condición suele desaparecer tras el parto, requiere un control cuidadoso mediante alimentación equilibrada, actividad física y, en algunos casos, medicación para evitar complicaciones. Si no se trata adecuadamente, puede aumentar el riesgo de un crecimiento fetal excesivo (macrosomía), partos por cesárea o el desarrollo de preeclampsia. Además, tanto la madre como el hijo tienen una mayor predisposición a desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, por lo que es fundamental mantener un seguimiento médico a largo plazo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Garella propuso una manera para dejar de cobrar la tasa de Salud en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Incidente en un barrio - Daños - Motos retenidas
- Vecinos prestaron un reclamo contra una creación del Gobierno de Chacabuco
- "Gracias por elegir a Chacabuco"
- Mix de Chacabuco: No fue un robo - Vuelve el camión de lácteos - Senderismo el finde
- En Chivilcoy murió un motociclista menor de edad
- Chocó con un caballo en una ruta de Chacabuco
- Tránsito siguió apuntando a las motos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Rescate en una vivienda de Chacabuco
- Se presentó el ciclo de una nueva carrera universitaria en Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un menor en Chacabuco
- Operativo contra los motociclista foráneos en Chacabuco por un motivo específico
- Daños en acoplados en la madrugada de Chacabuco
- Más datos del choque en la madrugada de Chacabuco
- Incidentes y conflictos desde la madrugada a la noche en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario