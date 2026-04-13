Vecinos prestaron un reclamo contra una creación del Gobierno de Chacabuco

Paso.
Vecinos avanzan con el reclamo contra una tasa creada por el gobierno de Rubén Darío Golía en Chacabuco.
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Se comunicó con Chacabuquero Tomás Blanco, uno de los vecino que reclaman la nulidad de la tasa de Salud.
"Hoy presentamos el reclamo formalmente por mesa de entrada de la Municipalidad de Chacabuco -comentó- Agotada la vía administrativa, sin respuesta favorable dentro del plazo perentorio, recurriremos a la Justicia".
"Dado que cuenta con aproximadamente 1000 firmas, agradeceríamos el apoyo de los medios en la visibilización del mismo", agregó
"El escrito legal presenta dos graves vicios que invalidan la aplicación del gravamen en las boletas municipales", se pudo leer en un escrito apartado por Blanco.
"En primer lugar, los vecinos denuncian un "vicio de forma" por incumplimiento de mayorías -sigue el texto-. Según explicaron, la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) exige en su artículo 32 que la creación de tributos cuente con la mayoría absoluta de los miembros integrantes del cuerpo. Sin embargo, en la sesión de diciembre de 2025 se registró un empate de 17 a 17, el cual fue dirimido por el "voto doble" de la presidencia. El reclamo argumenta que este mecanismo de desempate es insuficiente legalmente para alcanzar el umbral de voluntades exigido para validar una carga tributaria".
"En segundo lugar, la presentación advierte un "vicio de fondo", argumentando que la tasa es, en realidad, un impuesto encubierto -se expresa-. Los vecinos alegan que la LOM define que las tasas son retribuciones por servicios prestados de forma directa. No obstante, al tratarse la salud de un beneficio general, continuo e indivisible , carece de la contraprestación individualizada hacia el contribuyente que exige la ley, por lo cuál Municipio está excediendo sus potestades tributarias".
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