Policiales de Chacabuco: Incidente en un barrio - Daños - Motos retenidas

Breves.
Altercado. Una vecina acusó a su hermano de golpearla en medio de un altercado esta tarde. Ocurrió en Inmediaciones de Pueyrredón y Bernardo de Irigoyen. La mujer no requirió atención médica.
Volver a Chacabuquero.
Daños. Un camión causó daños en el tendido de cables telefónicos de Perón y Quintana.
Retenidas. La Subsecretaría de Tránsito informó que fueron retenidas dos motos estacionadas por falta de luces y chapas patentes.
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