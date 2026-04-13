lunes, 13 de abril de 2026

Policiales de Chacabuco: Incidente en un barrio - Daños - Motos retenidas

 

Breves.

Altercado. Una vecina acusó a su hermano de golpearla en medio de un altercado esta tarde. Ocurrió en Inmediaciones de Pueyrredón y Bernardo de Irigoyen. La mujer no requirió atención médica.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Daños. Un camión causó daños en el tendido de cables telefónicos de Perón y Quintana. 

Retenidas. La Subsecretaría de Tránsito informó que fueron retenidas dos motos estacionadas por falta de luces y chapas patentes.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecinos prestaron un reclamo contra una creación del Gobierno de Chacabuco

- "Gracias por elegir a Chacabuco"

- Mix de Chacabuco: No fue un robo - Vuelve el camión de lácteos - Senderismo el finde

- En Chivilcoy murió un motociclista menor de edad

- Chocó con un caballo en una ruta de Chacabuco

- Tránsito siguió apuntando a las motos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Rescate en una vivienda de Chacabuco

- Necrológicas II

- Se presentó el ciclo de una nueva carrera universitaria en Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un menor en Chacabuco

- Operativo contra los motociclista foráneos en Chacabuco por un motivo específico 

- Daños en acoplados en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Más datos del choque en la madrugada de Chacabuco

- Incidentes y conflictos desde la madrugada a la noche en Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)