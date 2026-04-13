"Gracias por elegir a Chacabuco"

Reunión en el Palacio Municipalidad.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este lunes en su despacho al Presidente del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, Carlos Anacleto, así como también al Vicepresidente de la institución, Guillermo Ezequiel Ibáñez, entre otras autoridades. El Intendente estuvo acompañado, además, de Sergio Dopazo y Mauricio Yaconiani, junto al Secretario General, Gustavo Masci; y el Director de Deportes, Jorge Giménez.
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El plantel profesional de Gimnasia se encuentra alojado en el Hotel Postal de nuestra ciudad, desde este domingo por la noche, previo al enfrentamiento que mantendrá este lunes por la tarde frente a Sarmiento de Junín, por la Liga Profesional de Primera División.
“Quiero agradecerles por estar acá, por elegir nuestra ciudad para alojarse. Desde el Municipio estamos siempre dispuestos a trabajar con el club, un club tan importante de la Argentina. El deporte es fundamental desde la competencia, desde la inclusión. Gimnasia es un club ejemplo a nivel nacional y podemos aprender mucho de ellos”, destacó Golía.
Por su parte, Anacleto destacó: “Nos sentimos como en casa, fue emocionante el recibimiento de la gente de Chacabuco. Acá tenemos mucha gente amiga, y repito, nos sentimos como en casa”.
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