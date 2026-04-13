lunes, 13 de abril de 2026

Sumaron motos para el depósito municipal de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado de los controles de este lunes.



Volver a Chacabuquero.

Se llevó a cabo un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle 25 de mayo y Uspallata y Sarmiento y Güemes.

Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

 Fueron secuestradas dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.


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