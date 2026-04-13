Sumaron motos para el depósito municipal de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado de los controles de este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se llevó a cabo un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle 25 de mayo y Uspallata y Sarmiento y Güemes.
Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Fueron secuestradas dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
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