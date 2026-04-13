Mix de Chacabuco: No fue un robo - Vuelve el camión de lácteos - Senderismo el finde

Breves.
Senderismo. El Domingo 19 de abril se realizará una nueva edición del Senderismo hasta La Posta. Se partirá a las 08:00 desde el Polideportivo Municipal, av Solís 215. Recorrido hacia La Posta, pulpería construida en 1886 y restaurada en 2021, donde se ofrecen almuerzos y meriendas. El trayecto se inicia en el Polideportivo Municipal por la calle Buenos Aires, hasta el cruce con la Ruta Provincial 42. Valor 12.000, menú optativo. Inscripciones 2364691355. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Camión. A través de La Cámpora Chacabuco vuelve este martes 14 de abril a nuestra ciudad la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos. En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hasta las 12:30 en la nueva sede de dicha agrupación ubicada en calle Tucuman 92 para luego continuar su atenciòn desde las 12:30 hasta agotar stock en el CIC de Barrio La Ilusión cito en calle La Rioja y Artigas. No se suspende por lluvia.
Recuperada. La vecina Sabina Martinez informó que su padre recuperó la bicicleta. En principio había dicho que era un robo pero luego aclaró que en verdad el rodado había quedado afuera de un mercado y la dueña la guardó. Dos días después avisó al dueño.
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