lunes, 13 de abril de 2026

Chocó con un caballo en una ruta de Chacabuco

 


Madrugada. Peligrosa situación.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ruta 7, a la altura de Chacabuco.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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Un auto chocó con un caballo. En total eran 6 los equinos que vagaban por el lugar. Los mismos debieron ser arriados por la Policía a un lugar cerrado para tratar de prevenir nuevos siniestros viales. Sin embargo, horas después alguien liberó a los animales.

Ocurrió en el kilómetro 210 alrededor de las 4.30. El coche era un Chevrolet Aveo que sufrió daños. No hubo heridos.


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