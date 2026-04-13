Chocó con un caballo en una ruta de Chacabuco

Madrugada. Peligrosa situación.
Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ruta 7, a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un auto chocó con un caballo. En total eran 6 los equinos que vagaban por el lugar. Los mismos debieron ser arriados por la Policía a un lugar cerrado para tratar de prevenir nuevos siniestros viales. Sin embargo, horas después alguien liberó a los animales.
Ocurrió en el kilómetro 210 alrededor de las 4.30. El coche era un Chevrolet Aveo que sufrió daños. No hubo heridos.
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