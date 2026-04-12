domingo, 12 de abril de 2026

Inquietud por el paradero de un menor en Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde la Policía implementó un operativo de busqueda de un menor de edad, en medio del campo.



Volver a Chacabuquero.

Los familiares se preocuparon porque se había retirado del hogar al mediodía y a las 15.00 no había regresado. Lo particular del caso es que se dio en Los Ángeles, a varios kilómetros de la cabecera del partido. 

Finalmente el joven regresó a la casa por sus propios medios. No obstante, se dispuso que se lo sometiera a un examen médico.

Tras las últimas situaciones de este tipo corridas en Chacabuco, la zona y otros puntos del país, la ausencia de un joven genera máxima preocupación.


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