Inquietud por el paradero de un menor en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde la Policía implementó un operativo de busqueda de un menor de edad, en medio del campo.
Volver a Chacabuquero.
Los familiares se preocuparon porque se había retirado del hogar al mediodía y a las 15.00 no había regresado. Lo particular del caso es que se dio en Los Ángeles, a varios kilómetros de la cabecera del partido.
Finalmente el joven regresó a la casa por sus propios medios. No obstante, se dispuso que se lo sometiera a un examen médico.
Tras las últimas situaciones de este tipo corridas en Chacabuco, la zona y otros puntos del país, la ausencia de un joven genera máxima preocupación.
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