Novedades sobre un robo ocurrido en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Hubo novedades en un robo ocurrido en las últimas horas en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue recuperada la moto que había sido robada en el barrio La Amistad.
Al parecer, el rodado fue encontrado por un vecino, sin los plásticos del carenado, en un descampado. Este último lugar estaría ubicado en inmediaciones de la cancha de Racing.
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