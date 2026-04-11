sábado, 11 de abril de 2026

Novedades sobre un robo ocurrido en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

Hubo novedades en un robo ocurrido en las últimas horas en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La nueva granja Chacabuco
La Nueva Granja, ofertas

Fue recuperada la moto que había sido robada en el barrio La Amistad.

Al parecer, el rodado fue encontrado por un vecino, sin los plásticos del carenado, en un descampado. Este último lugar estaría ubicado en inmediaciones de la cancha de Racing.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Traslado en avión sanitario sobre Chacabuco

- Dieron con con el auto que chocó y se fue en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Le robaron a una vecina - Video: choque y fuga

- Accidente en una de las entradas de Chacabuco 

- Persecución en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Ramas y motos, en el centro de los controles en Chacabuco

- Mix: Rurales vacunados - Habilitaciones - Premiados

- Piden reunión por una "apremiante necesidad de un incremento salarial" en Chacabuco 

- Accidente en uno de los accesos a Chacabuco

- Construyen la Casa del Deportista en Chacabuco

- Pedido de informes por una contratación de la Municipalidad de Chacabuco

- Necrológicas II

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

- Inquietud por los allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Estuvo picante la primera asamblea del presupuesto participativo de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)