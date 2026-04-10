Piden reunión por una "apremiante necesidad de un incremento salarial" en Chacabuco

Nota presentada.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Chacabuco le pidió a la Comuna que convoque a la Comisión de Relaciones Laborales.
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Es para iniciar la paritaria 2026. En la carta presentada en la mesa de entradas del Palacio Municipal se habla de una "apremiante necesidad de un incrementó salarial" que reina entre los empleados municipales. Fue un mandato de la asamblea extraordinaria del Sindicato.
Hasta el momento el Ejecutivo no había llamado a reunión. Los problemas de financiamiento que sufren las Municipalidades de todo el país parece que permiten adelantar una propuesta de aumento que sea inapelable y no derive en protestas o paros.
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