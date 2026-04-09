Columna dañada en Chacabuco

A metros de un predio deportivo.
Una columna permanece inclinada a metros de un predio deportivo de Chacabuco.
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Un vecino indicó que la columna metálica fue golpeada por una pala mecánica que estaba recogiendo residuos, días atrás. Al parecer pertenece a un tendido de fibra óptica. Está a unos 40 metros del poste telefónico de madera que hace unas semanas cayó sobre un auto.
La columna se encuentra en Callao y Mendoza, en la vereda del Club River Plate de Chacabuco. Esto es a 30 metros del SUM donde esta noche se celebró la primera asamblea del presupuesto participativo.
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