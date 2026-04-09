Queja de alumnos de un Instituto de Chacabuco

Presentaron una nota.
Se deja constancia de que con fecha 1 de abril del corriente año el Centro de Estudiantes ha presentado formalmente un reclamo ante Jefatura Distrital y el Equipo de Conducción del Instituto por la falta de insumos “CUPOF” necesarios para los procesos administrativos correspondientes al ciclo lectivo 2026.
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Asimismo, informamos que hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades de Jefatura, lo que agrava la situación y dificulta el normal desarrollo de las actividades institucionales.
Está es una problemática que se repite año a año. Es por ello que queremos hacerlo visible para así obtener una respuesta clara sobre la situación.
Los insumos "CUPOF" son herramientas de gestión administrativa basadas en la Planilla de la Planta Orgánico Funcional (POF). Sirven para registrar, organizar y autorizar la cobertura de cargos docentes, asegurando la continuidad pedagógica mediante la identificación de puestos.
(Insumos necesarios para poder cargar a los docentes para que puedan comenzar a dictar clases)
Tendríamos que haber empezado a cursar el 16/03 y hasta el día de la fecha no obtuvimos respuesta desde jefatura.
Firma:
Centro de Estudiantes del Instituto 131 de Çhacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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