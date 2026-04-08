Instalaron cámaras de seguridad en un barrio de Chacabuco

Hubo hechos delictivos.
La Municipalidad de Chacabuco instaló cámaras de seguridad en otro barrio de Chacabuco. Fue esta mañana, en una zona donde hubo robos.
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Se trata de la intersección de las calles 9 de Julio y Casasco. Cabe recordar que es la esquina del predio de la Sociedad de Fomento 9 de Julio que alberga al centro de atención primaria de la zona. Hubo robos de cables y daños días atrás.
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