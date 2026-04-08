miércoles, 8 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Ramona.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Delia Ramona Pavese viuda de Cataldi. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Cuartel I. Sepelio: 9 de abril  a las 11.00


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