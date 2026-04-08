Que en paz descanse: Ramona.
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- Delia Ramona Pavese viuda de Cataldi. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Cuartel I. Sepelio: 9 de abril a las 11.00
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