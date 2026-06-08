Pesar por un fallecimiento en el Hospital de Junín

Detalles.
La comunidad de Junín expresó su hondo pesar por un fallecimiento que se registró en las últimas horas en el Hospital Interzonal de Junín.
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Se trató de una enfermera de 47 años que se descompensó mientras estaba trabajando y no pudo ser reanimada. Se llamaba Natalia Boza y estaba cumpliendo tareas en el tercer piso del centro médico de referencia de la Región Sanitaria III de la vecina ciudad.
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