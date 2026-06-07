domingo, 7 de junio de 2026

Choque con un herido en la tarde de Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito es la ciudad de Chacabuco. 



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Participaron un auto y una moto. el conductor de la moto fue traslado al Hospital en ambulancia con una herida cortante en la frente. Ocurrió en Olavarría y Espora. estuvo presente el intendente Rubén Darío Golía, quién vive en las inmediaciones. La moto fue guardada en la casa de un vecino.

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