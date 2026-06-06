sábado, 6 de junio de 2026

Ya tiene fecha el sorteo final de una importante rifa de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Ya tiene fecha el sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital municipal Nuestra Señora del Carmen.



Volver a Chacabuquero.

cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

El lugar será el mismo de las últimas ediciones, o sea, el Teatro Italiano. También retornará como animadora la Banda Municipal Bimbo Marsiletti. El primer premio es un departamento , el segundo un terreno, y luego vendrán varios premios de millones de pesos. La fecha es el 30 de junio de 2026 a las 20.00. Se aprovechará la oportunidad para presentar la rifa 2027 para recaudar fondos para comprar equipamiento para el nosocomio local. La entrada es libre y gratuita, así que los compradores podrán ver el sorteo final en vivo y en directo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Robo en un barrio de Chacabuco

- Asalto en una plaza de Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Otra vez los camiones fueron los más multados en Chacabuco 

- Robo en una vivienda de Chacabuco 

Todavía se habla de esto:

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Más datos de otro robo ocurrido en Chacabuco

- Cibercrimen Junín: Una mujer detenida y un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°16

- El Municipio se reunió con ruralistas por un tema critico en Chacabuco

- Cronograma de los deportes de los Juegos Bonaerenses en Chacabuco

- Novedades en uno de los casos de robo denunciados

- Atacaron los ladrones abre puertas en Chacabuco

- Homenajes en el nuevo Paseo de la Memoria de Chacabuco

- Fuerte choque en la mañana de Chacabuco

- Le robaron durante la madrugada en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Pelea en el centro - Ataque con cuchillo - Y algo más

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Les sobraban dos ruedas para estar ahí y los multaron en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)