Ya tiene fecha el sorteo final de una importante rifa de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Ya tiene fecha el sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital municipal Nuestra Señora del Carmen.
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El lugar será el mismo de las últimas ediciones, o sea, el Teatro Italiano. También retornará como animadora la Banda Municipal Bimbo Marsiletti. El primer premio es un departamento , el segundo un terreno, y luego vendrán varios premios de millones de pesos. La fecha es el 30 de junio de 2026 a las 20.00. Se aprovechará la oportunidad para presentar la rifa 2027 para recaudar fondos para comprar equipamiento para el nosocomio local. La entrada es libre y gratuita, así que los compradores podrán ver el sorteo final en vivo y en directo.
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