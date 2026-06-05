viernes, 5 de junio de 2026

El Municipio se reunió con ruralistas por un tema critico en Chacabuco

 


Encuentro.

Funcionarios municipales participaron de una reunión con productores rurales, convocada por la Sociedad Rural de Chacabuco en su predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 7, con el objetivo de escuchar las necesidades del sector.



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Según el Municipio, el encuentro se generó a partir de una nota presentada por la institución ruralista, y desde el Municipio se propuso avanzar en una reunión presencial para dialogar directamente con los productores y evacuar todas las dudas planteadas. Durante la jornada, los funcionarios municipales escucharon las inquietudes de los productores y explicaron cuáles son los recursos disponibles con los que cuenta la gestión municipal. Asimismo, se acordó trabajar en conjunto en la elaboración de un plan de necesidades y en la planificación de un esquema de trabajo articulado entre el sector productivo y el Ejecutivo Municipal.

En ese sentido, se destacó que el principal objetivo es sostener un trabajo coordinado con los productores, fortaleciendo acciones ya iniciadas, como el convenio con Vialidad Provincial y las reuniones periódicas junto a la Sociedad Rural. Los representantes del Municipio manifestaron su predisposición para encontrar soluciones que permitan brindar un mejor servicio, mientras que los productores se comprometieron a mantener un diálogo permanente con el área vial para alcanzar resultados positivos y sostener un contacto fluido.

Estuvieron presentes la Secretaria de Hacienda, Contadora Natalia Garraza; el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso; el Director de Recaudación, Dr. Luis Rojas; el Director de Patrimonio, Javier Volpini; el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa; el Subsecretario Técnico, Rodolfo Bertinatto; el Jefe Vial, Martín Russo; el Inspector General, David Bertarini; y el Director de Vialidad Provincia Sección V Chivilcoy, Raúl Tarantino, junto a su equipo técnico.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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