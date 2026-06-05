viernes, 5 de junio de 2026

Novedades en uno de los casos de robo denunciados en Chacabuco

 

Último momento.

Hubo novedades en uno de los casos de robo denunciados en las últimas horas en Chacabuco. 



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

fue encontrada la moto que había sido sustraída durante la madrugada en Falucho e Yrigoyen. Según familiares de la dueña, el rodado fue hallada en inmediaciones del barrio Natubel, ubicadon en Matheu y Mateo Muro. Agradecieron a la Policía por el trabajo realizado.

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