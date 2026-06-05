viernes, 5 de junio de 2026

Le robaron durante la madrugada en Chacabuco

 


Situación.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para dar a conocer un robo ocurrido en la madrugada en Chacabuco.



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Chanchería El corte perfecto

Se trata de una moto Keller Crono Classic. Según dijo, es propiedad de su hermana y estaba en el estacionamiento de Don Yeyo en inmediaciones de Yrigoyen y Falucho. Ocurrió alrededor de las 3.00 y fue radicada la denuncia.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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