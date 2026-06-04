Se dio a conocer el informe oficial de los accidentes de tránsito en Chacabuco

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La Municipalidad e Chacabuco dio a conocer esta noche un análisis con un pormenorizado informe de accidentes viales registrados durante el mes de mayo de 2026 en la ciudad. El mismo considera variables tales como fecha, día de la semana, franja horaria, distribución territorial, vehículos intervinientes, personas afectadas y necesidad de traslado hospitalario.
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El objetivo es identificar patrones de ocurrencia y fortalecer la planificación de acciones preventivas. Asimismo, se presentan estadísticas anuales de siniestros viales, permitiendo visibilizar la evolución y el promedio de los mismos a lo largo de los últimos años.
La seguridad vial constituye una prioridad en la agenda de la gestión local, entendiendo que los siniestros viales son fenómenos prevenibles y complejos que requieren un abordaje integral. En este sentido, este análisis exhaustivo busca, a través de la identificación de puntos recurrentes y patrones temporales, proveer lineamientos objetivos para la toma de decisiones, optimizando los recursos de control y las campañas de concientización.
El informe utiliza herramientas de geolocalización y análisis estadístico. Según los datos relevados, se observa una tendencia sostenida a la baja en la cantidad de accidentes a lo largo del período analizado.
Análisis de variaciones interanuales
2022 al 2023: disminución de 31 accidentes.
2023 al 2024: disminución de 62 accidentes.
2024 al 2025: disminución de 21 accidentes.
La variación total del período 2023–2025 refleja 83 accidentes menos. Esto indica una caída pronunciada entre 2023 y 2024, siendo el período de mayor impacto, y una continuidad en la reducción durante 2025.
En relación a la evolución mensual durante 2026, a partir del mes de enero, durante mayo no se observaron indicadores en aumento, manteniéndose la misma cantidad de siniestros que el mes anterior, cerrando mayo con un total de 20 accidentes.
El trabajo realizado muestra una marcada tendencia descendente en el promedio anual de siniestros entre los años 2022 y 2026. En 2022 se registraba un promedio de 33,3 siniestros, mientras que en 2026 dicho valor desciende a 22,3. Esta evolución refleja una reducción sostenida a lo largo del período analizado, con una disminución total aproximada de 11 puntos en el promedio, lo que representa una baja significativa. El descenso más pronunciado se observa entre 2023 y 2024, consolidándose luego una tendencia a la baja más moderada hasta 2026.
En términos generales, durante mayo se observa un predominio de las Zonas 1 y 5, concentrándose allí la mayor cantidad de siniestros, mientras que las Zonas 2 y 4 presentan una paridad. La Zona 3 no sufrió modificaciones respecto al mes anterior.
Cabe destacar que en la Zona 5, en las intersecciones de las arterias R. E. San Martín y Reconquista, se registraron dos accidentes durante el mes de mayo.
En cuanto a la distribución semanal, el día lunes registró el nivel más bajo con una cantidad nula de accidentes viales. El martes se observa un ascenso, miércoles y jueves se mantienen constantes, los viernes presentan un leve aumento, mientras que sábado y domingo descienden y se mantienen en dos accidentes diarios. Los siniestros predominan en horarios diurnos, con mayor incidencia durante la tarde, entre las 12:00 y las 18:00 horas.
Respecto a los traslados hospitalarios:
Enero: 52%
Febrero: 70%
Marzo: 86%
Abril: 80%
Mayo: 90%
Durante el mes de mayo hubo 18 traslados hospitalarios, representando el 90% de los casos.
En relación a las lesiones:
Lesiones leves: 90% (18 casos sobre 20 accidentes).
Sin lesiones: 10% (2 casos sobre 20 accidentes).
Cabe destacar que ningún lesionado sufrió heridas de gravedad.
La motocicleta continúa posicionándose como el vehículo de mayor vulnerabilidad en la siniestralidad local, aunque se observa una participación descendente respecto al mes de mayo.
Vehículo predominante en los meses analizados: motocicleta
Enero: 14 accidentes con intervención de motos (61%).
Febrero: 15 accidentes con intervención de motos (79%).
Marzo: 18 accidentes con intervención de motos (72%).
Abril: 18 accidentes con intervención de motos (90%).
Mayo: 15 accidentes con intervención de motos (75%).
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