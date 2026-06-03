El tren que pasa por Chacabuco sumará nuevas paradas y una es "sabrosa"

Novedad en el viaje de Junín a Buenos Aires.
El tren de pasajeros que une Buenos Aires con Junín pasando por Chacabuco y sus localidades sumará nuevas paradas.
Volver a Chacabuquero.
Uno de los destinos es un polo gastronómico que no recibía trenes de pasajeros y al que solamente se podía acceder por rutas y caminos. Los andenes podrían activarse antes de fines de junio.
Las estaciones son Manzanares, Dr. Cabred y Cortines. Se encuentran entre Pilar y Mercedes. Cortines pertenece al partido de Luján y desde hace tiempo es recomendada como destino turístico por oferta gastronómica. Habrá que esperar a que se implementen estos cambios para observar si afectan la duración de los viajes para todos aquellos que viajan a Buenos Aires o a Chacabuco o Junín.
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