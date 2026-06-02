Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

Urgente.
Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, por motivos que se les comunicarán.
Volver a Chacabuquero.
Lista: Álvarez, Raúl Eduardo, Spataro, Gonzalo Rafael; Nicoletti, Enzo Adrián; Cammardella, Darío Sebastián; Cocco, Gustavo Rubén; Ampuero S.A. Deberán hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
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