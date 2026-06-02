Limpieza de contenedores de residuos tras la polémica en Chacabuco

Ciudad.
Ya hace varias semanas que se registró la polémica sobre la contratación de una cooperativa de trabajo por parte de la Municipalidad de Chacabuco para la limpieza de los contenedores de residuos.
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En las últimas horas fueron publicadas en las redes sociales fotos que muestran cómo se desarrolla la tarea en la ciudad por parte de la cooperativa "El origen". El responsable es Fabián Sánchez, de Nueva Dirigencia, quien en diálogo con Chacabuqueros comentó que está relacionado con la entidad.
Sánchez sostuvo que la limpieza se lleva a cabo a diario en distintos puntos de la ciudad desde hace 2 años. Agregó que no habra problemas para responder el pedido de informes presentado por el bloque de Concejales UCR - Pro.
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