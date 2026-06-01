Que en paz descansen: Amelia y Beatriz .
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- Lydia Amelia Montes viuda de Rizzotti "Nenė". Falleció el 31/5/26 a los 90 años. Casa de duelo: Buenos Aires 144. Sepelio a las 15.00
. Irene Beatriz Ciminelli viuda de Perroni. Falleció el 1/6/26 a los 84 años. Casa de duelo: Azcuénaga 114. Sepelio a las 16.30
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