lunes, 1 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen: Amelia y Beatriz . 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

   -  Lydia Amelia Montes viuda de Rizzotti "Nenė". Falleció el 31/5/26 a los 90 años. Casa de duelo: Buenos Aires 144. Sepelio a las 15.00

. Irene Beatriz Ciminelli viuda de Perroni. Falleció el 1/6/26 a los 84 años. Casa de duelo: Azcuénaga 114. Sepelio a las 16.30


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