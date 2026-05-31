Buenas noticias para los fondos de Chacabuco aunque con reparos

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Chacabuco se encuentra entre los Municipios que recibieron un aumento de la coparticipación provincial en el último período.
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Solamente 26 distritos de los 135 del territorio bonaerense tuvieron una mejora en el primer trimestre del 2026. Estos son los principales: Carmen de Areco, +10,2%; General Rodríguez, +7,2%; Lobos +7%; Chacabuco +6%; Campana +5,4%; Capitán Sarmiento +5,3%; Monte +5%; y Pergamino +4,6%. Son datos oficiales del Ministerio de Economía. Por lo menos en el caso de Chacabuco, la suba estuvo por debajo de la inflación oficial medida por el INDEC que en el primer trimestre fue del 9,4%. No obstante, a nivel general hubo una caída en la cantidad de dinero enviado a los Municipios. Esto está relacionado con la baja de la recaudación en un escenario de menor actividad en todo el país.
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