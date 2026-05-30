Allanamientos cerca de Chacabuco contra botineros que acosaban a jóvenes futbolistas

Grooming.
Personal de Cibercrimen de la Policía de Junín participó en una investigación que terminó con la detención de un empleado del Ministerio de Salud de la Nación y un profesor de Geografía del Gran Buenos Aires que ofrecían dinero a menores que forman parte de las inferiores del Club Independiente de Avellaneda.
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Los adultos contactaban a los jóvenes futbolistas por perfiles de redes sociales y WhatsApp, se presentaban como "botineros" y les ofrecían de 10000 a 30000 pesos. A continuación, capturas de los chats:
Una de las víctimas tiene 13 años. Hubo al menos 17 transferencias de dinero. Según la investigación, también hubo envío de imágenes de contenido sexual mediante mensajes de única visualización y conversaciones donde los acusados buscaban generar confianza con los adolescentes aprovechando su situación de vulnerabilidad, ya que muchos vivían lejos de sus familias en la pensión del club.
Video de una de las detenciones:
Hubo allanamientos en Vedia y en Villa Tesei. Se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una cámara digital. Los detenidos tienen 41 y 52 años.
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