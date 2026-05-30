Vuelco en inmediaciones de la Variante Chacabuco

Temprano.
Esta mañana se reportó un nuevo accidente de tránsito en inmediaciones de la Variante Chacabuco de la autopista.
Volver a Chacabuquero.
Se trató del vuelco de un auto en cercanías del desvío de la ruta 7 a la ruta 30, por la planta de un conocido semillero. Al menos una persona de sexo masculino de 65 años necesitó asistencia. Se convocó a la Policía y al SAME No se requirió de los bomberos voluntarios porque el conductor del rodado pudo salir por sus propios medios. No sufrió lesiones de gravedad. Ocurrió al cabo de una madrugada donde se registraron bancos de neblina toda la noche.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Allanamientos cerca de Chacabuco contra botineros que acosaban a jóvenes futbolistas
- Dejó un rastro en las calles de Chacabuco y lo siguieron
Todavía se habla de esto:
- Buscan a todos estos caballos en Chacabuco
- Buscan a todos estos caballos en Chacabuco
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Le quisieron robar a un vecino de Chacabuco
- Policiales: Problemas con un auto - Acampe - Conflicto en Chacabuco
- Hallazgo sin vida en una vivienda de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Dos accidentes a pocas cuadras de diferencia en Chacabuco
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en Chacabuco
- "Los municipios de Buenos Aires van a la quiebra"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz
- Violenta entradera en la madrugada de Chacabuco
- No alcanza la foto para todas las multas que le cargaron a este rodado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario