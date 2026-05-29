Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer que se llevarán a cabo dos cortes programados de energía en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Afectará la zona delimitada por las siguientes calles:
- San Luis, Laprida, Buenos Aires y Gral. Conesa.
- Entre Rios, Dominguez, Dr. Fages, Villegas, Rep. del Líbano, Polonia, Av. Perón, Soler, Insiarte, Acc. H. Yrigoyen y Av. Vieytes.
- Acc. H. Yrigoyen y adyacencias.
- Así como también, la zona norte rural del partido de Chacabuco ( hacia intersección de Ruta 30 y Ruta 191).
Motiva este corte el mantenimiento en línea de media tensión.
El segundo corte será el lunes 1 de junio, en el Alimentador Nº 1 desde las 8:00 hasta las 9:00. Afectará la zona delimitada por las siguientes calles:
- Liniers, Casale, Rivadavia, Sosa, Belgrano, Duberty, Mitre, Brandsen
- Almirante Brown, Mendoza, 12 de Febrero, Padre Doglia, Av. M. Gil, Av. Saavedra,
Matheu, Reconquista, Larrea, San Juan, Dr. F. Arce, Vías del Ferrocarril, Dean Funes, L.N. Alem, Av. J. D. Perón/Av. Urquiza, Catamarca, Maipú, Alvear y Pueyrredón.
Estos cortes se suspenden por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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