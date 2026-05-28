Mix: Se viene el Mundialito de Futsal - Festejan los Bomberos - Fecha para una colecta en Chacabuco

Breves.
Futsal infantil. La Dirección de Deportes informó que se jugará la décima edición del Mundialito de Futsal "Sergio Dopazo" para las Categorías 2014 a 2019, en el Polideportivo municipal. Cronograma: se juega del 10 al 12 y del 17 al 18 de julio de 2026. El 17 de julio se realizará la ceremonia de inauguración. Continúa del 20 de julio al 2 de agosto. Del 8 al 9 de agosto se jugarán las finales. Inscripción: 2352416102 y 2352477206.
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Bomberos. La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco informó el cronograma de celebración del Día del Bombero Voluntario, que será el 2 de junio. Lo más importante es que ese día a las 9.00 se escuchará la sirena antes del acto protocolar en el Cuartel de la calle Zapiola.
Colecta. Cáritas Chacabuco informó que la colecta anual se llevará a cabo del 6 y 7 de junio.
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