Vecina de Chacabuco con un problema de salud pide ayuda

Urgente.
Una vecina que sufre un problema de salud se comunicó con Chacabuquero para pedir ayuda a la comunidad.
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"¿Alguien tiene o le sobran cápsulas de la marca Floretil 250mg? ¿Me pueden donar tres cápsulas porque no tengo plata hasta principios de mes y están re caras? Contacto: 2352522963"
Floratil es un medicamento probiótico de origen natural cuyo principio activo es el Saccharomyces boulardii. Se utiliza principalmente para prevenir y tratar la diarrea aguda, así como también para proteger, restaurar y equilibrar la flora intestinal (especialmente durante o después de un tratamiento con antibióticos). Según la vecina, debe combatir una gastritis bacteriana.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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