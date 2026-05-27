miércoles, 27 de mayo de 2026

Vecina de Chacabuco con un problema de salud pide ayuda

 

Urgente.

Una vecina que sufre un problema de salud se comunicó con Chacabuquero para pedir ayuda a la comunidad.



Volver a Chacabuquero.

"¿Alguien tiene o le sobran cápsulas de la marca Floretil 250mg? ¿Me pueden donar tres cápsulas porque no tengo plata hasta principios de mes y están re caras? Contacto: 2352522963"

Floratil es un medicamento probiótico de origen natural cuyo principio activo es el Saccharomyces boulardii. Se utiliza principalmente para prevenir y tratar la diarrea aguda, así como también para proteger, restaurar y equilibrar la flora intestinal (especialmente durante o después de un tratamiento con antibióticos). Según la vecina, debe combatir una gastritis bacteriana.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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