martes, 26 de mayo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: - Osvaldo Domingo Fabale y Susana Esther Muschietti, 20 de mayo de 2026

- Héctor Roberto L'Hopital. Chacabuco, 20 de mayo de 2026.

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