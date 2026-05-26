Golía habló de las críticas al Hospital y la posible caída de la Tasa de Salud en Chacabuco

Entrevista con Chacabuquero.
El intendente Rubén Darío Golía habló con Chacabuquero sobre las críticas al Hospital municipal de Chacabuco y la posible caída de la Tasa de Salud si la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires declara inconstitucional su creación como quiere la oposición. Fue luego de recibir la ambulancia comprada por la Fundación del Hospital Municipal, esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Chacabuquero: Intendente Rubén Darío Golía, se ha presentado esta ambulancia que compró la Fundación del Hospital Municipal para el centro de salud. Usted destacó que la salud pública se hace entre todos.
Rubén Darío Golía: La verdad que estoy muy contento de articular con todas las instituciones. Hoy coronamos estos últimos meses de mucho trabajo, donde comenzamos ya el año pasado invirtiendo mucho en lo que es el Hospital Municipal: tanto en la parte eléctrica, en los nuevos generadores y transformadores, como después en el tomógrafo que se inauguró junto con la Cooperativa Eléctrica. Esa fue una obra muy importante, una inversión de miles de dólares. Después seguimos con hemodinamia y el viernes pasado terminamos inaugurando el resonador, que también es un proyecto público-privado. Hoy, a través de la Fundación del Hospital, sumamos una ambulancia de alta complejidad. Por lo tanto, es sin duda un trabajo muy armonioso que venimos haciendo con todas las instituciones para fortalecer la salud pública. Estamos hablando de tomógrafos, resonadores, hemodinamia y ambulancia de alta complejidad. Seguimos con otras cosas que también tenemos en proyecto y en las que estamos avanzando para concretar en el transcurso del año, como el Centro de Diabetes y Nutrición. También estamos con el lavadero del Hospital, para el cual ya compramos dos lavadoras nuevas de 30 mil dólares cada una; estamos esperando que lleguen y trabajando en la refacción de esa área, que hacía 50 años no se tocaba. Así que la verdad es que estamos invirtiendo en lo que es la salud pública y mejorando nuestro hospital, tanto en infraestructura y equipamiento como en capacitación.
Chacabuquero: A principios de año ustedes hicieron una conferencia de prensa donde expusieron un conjunto de puntos del sistema de Salud en los que iban a ir invirtiendo. ¿Ese plan de inversión está garantizado?
Rubén Darío Golía: Ese plan de inversión está garantizado y lo estamos cumpliendo. De hecho, estamos en licitación de otra ambulancia más, no de alta complejidad como esta, sino de uso cotidiano. Hoy tenemos seis ambulancias en Chacabuco, y esta es la séptima que va a quedar acá. Además, tenemos dos en Rawson, dos en Castilla y dos en O'Higgins. De las seis que están en Chacabuco, tenemos tres en reparación: una está con el motor fundido (se va a comprar un nuevo block) y dos están en talleres. Por eso la de O'Higgins está a préstamo unos días en Chacabuco, pero ya rápidamente vuelve a su localidad. Así que son dos por localidad y seis en Chacabuco. Esta séptima va a quedar en la ciudad cabecera porque tenemos una flota que no es toda de último modelo; son diferentes modelos de diferentes gestiones. La verdad que es bueno ir renovando y tener una ambulancia de estas características que, lógicamente, por largo tiempo no debería entrar al taller si se le hacen los servicios correspondientes y se la cuida. Esto también tiene que ver con la previsibilidad que nos da el servicio de emergencias y de ambulancias, y también significa un ahorro de costos. Cuando tenés una ambulancia de muchos años se te rompe, tenés que repararla y eso te genera un costo de mantenimiento permanente. Así que esto nos pone muy contentos. Ese plan de inversión del que hablabas al principio de año está garantizado y estamos trabajando en eso.
Chacabuquero: La Salud es un servicio fundamental que presta el municipio y de primer contacto con la comunidad, y eso, además de generar mucho compromiso para mantenerlo, también genera muchas críticas. Por lo general, se escuchan críticas del sistema de salud de forma permanente. No estoy diciendo que sea solamente en su gestión, sino que siempre que se habla del tema se critica algún aspecto: que a algunos vecinos no los atendieron en la Guardia, que no hay medicamentos, que algún servicio del hospital funciona mal o que en la internación falta algo. ¿Qué le responde a eso?
Rubén Darío Golía: Estadísticamente siempre lo que más se cuestiona o se critica es la guardia. Fundamentalmente, nosotros tenemos una alta aceptación en lo que es la internación, un alto porcentaje de adhesión de la gente. El tema de la guardia es un problema a nivel internacional. En todos lados se toman estadísticas, incluso en los hospitales de máxima complejidad como el Instituto Favaloro, y se calcula que la guardia tiene un nivel de crítica de alrededor del 2% de su atención. Si lo trasladamos a Chacabuco —obviamente no somos el Favaloro ni esos grandes conglomerados médicos, pero si tomamos esa misma estadística— estamos hablando de que pasan unas 300 personas por el Hospital Municipal en forma diaria. El 2% de eso serían unas 6 personas por día que se irían disconformes del hospital. Por lo tanto, es una cifra que está dentro de lo que es la normalidad y el promedio si nos comparamos con los centros de alta complejidad (aunque en Chacabuco debería ser un poquito más por no ser un centro tan grande). Muchas veces esas cuatro, cinco o seis críticas que tenemos expuestas permanentemente hacen que no se vean las doscientas y pico de personas que atendiste bien todos los días. La verdad es que nosotros recibimos montones de mensajes de agradecimiento por el funcionamiento del hospital, tanto los funcionarios de salud como quien les habla. Tenemos muy buenos comentarios que nos mandan y nos exponen; por ahí no se publican, pero demuestran que el funcionamiento está. Críticas puede haber, pero lo cierto es que hoy tenemos médicos de guardia y las guardias están cubiertas, tanto la de pediatría como la de medicina general. Tenemos consultorios externos y tratamos de tener la mejor aparatología, la mejor infraestructura y el mejor capital humano. Pagamos mucho lo que es el médico de guardia, se han aumentado los valores y venimos trabajando con todo. Estamos invirtiendo a pesar de lo que significa este momento muy difícil del país, que es especialmente difícil para la salud. No lo digo yo, lo dijeron el gobernador y el ministro de Salud la semana pasada en una conferencia de prensa y en la marcha nacional de salud que se hizo: explicaban cómo están hoy los hospitales universitarios, desfinanciados, sin equipamientos, sin medicamentos y sin insumos. A nosotros nos cuesta mucho, pero la salud es una prioridad. Nosotros arrancamos todos los meses con 20 millones de pesos de oxígeno medicinal. Para que pueda funcionar el hospital necesitamos ese oxígeno, "la chancha" como se dice, que viene en camión todos los meses. También gastamos 16 millones de pesos en residuos patológicos para la empresa que viene a retirarlos, y otros 22 millones en lo que son reactivos de laboratorios y todo eso. Ahí te estoy diciendo nomás tres rubros importantes para el funcionamiento del hospital; ni te hablo de lo que son las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), los seguros, la energía o el gas que se consume. La verdad es que todo eso hace al funcionamiento diario, y tratamos de que sea de la mejor manera para dar la mejor atención.
Chacabuquero: En las últimas horas se conoció la información de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió la ordenanza impositiva sancionada a finales del año pasado ante una demanda de concejales de la oposición. En principio, la medida cautelar abarca solamente a los que hicieron la presentación, pero supuestamente en el fallo se da a entender que la cuestión de fondo podría ser resuelta declarando inconstitucional el método de sanción de esta ordenanza y, por ende, la creación de lo que hoy tiene mucha importancia en el Hospital Municipal, que es la tasa de salud. Si llega a pasar esto, ¿qué va a ocurrir? Eso se lo pongo como segunda pregunta. La primera sería: ¿qué opina usted de ese fallo?
Rubén Darío Golía: Nosotros vamos a acatar lo que la justicia diga dentro de los mecanismos correspondientes. Actuamos de la mejor manera, siguiendo todos los procedimientos tal como se continuaron en la aprobación de la ordenanza, y estamos convencidos de lo que se hizo. Se aprobó con el voto doble del presidente del Concejo Deliberante, esto es de público conocimiento. Muchísimas ordenanzas, no solo en Chacabuco en diferentes gestiones sino también en otros municipios, se han aprobado con el voto doble porque lo contempla la Ley Orgánica Municipal, que dice que en caso de empate el presidente es el que desempata; hicimos alusión a eso. Si hay una interpretación diferente de la Corte, nosotros vamos a acatar lo que indique y veremos cómo subsanamos este tema. Vamos a esperar que la Corte se expida con el tema de fondo. Lo que nosotros buscamos siempre es el diálogo con todas las fuerzas. Les hemos planteado a las fuerzas de la oposición las diferentes situaciones; les planteamos, por ejemplo, cuando necesitábamos 200 mil dólares para inaugurar hemodinamia y lamentablemente no tuvimos los consensos necesarios por parte de la oposición. Tendrán sus motivos y sus razones, pero nosotros realmente creemos que hay que fortalecer la salud pública de Chacabuco. A fines del año pasado, cuando veíamos que venía este panorama de recortes a nivel nacional y provincial, teníamos dos caminos: o generábamos instrumentos de recaudación local para fortalecer la salud pública de Chacabuco, o implementábamos recortes. Para mí hubiese sido muy sencillo, decirle al pueblo de Chacabuco: "Miren, esto no lo podemos hacer porque me cortaron de Nación y de Provincia, vayan a reclamarle a Nación y a Provincia que es su gobierno". Nosotros en Chacabuco elegimos no recortar y, sin embargo, opté por encontrar un mecanismo local que nos permita subsanar ese tema hasta tanto en algún momento cambien las políticas nacionales y nos puedan financiar con mayores recursos o dotar de más presupuesto a la salud pública. La verdad es que no quería ni quiero recortar en salud, por eso generamos instrumentos de fortalecimiento. Estábamos convencidos de que una tasa de 10 mil pesos no es desfinanciar a la familia ni mucho menos; al contrario, hoy cualquier gaseosa, un sándwich de carne o una hamburguesa sale más de 10 mil pesos. Eso es lo que hoy se paga para sostener un sistema de salud que, en realidad, más que sostener es acompañar con algo frente a todos los costos que te mencionaba anteriormente. Pero bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y lo que la justicia diga.
Chacabuquero: Más allá de la Tasa de salud, el fallo también estaría diciendo que no corren los aumentos de esas ordenanzas. La impositiva es la que fundamenta el presupuesto municipal, o sea que si se cae esa ordenanza, se caería también una parte del cálculo de recursos, por lo menos. ¿O no?
Rubén Darío Golía: El presupuesto es una cosa y la ordenanza impositiva es otra. Incluso en este caso, no sé cómo saldrá el fallo y no quiero hacer una interpretación de lo que podría ser, pero supongo que se podrá convalidar con una nueva mayoría. Si no, sería trabar el funcionamiento de los municipios; en este caso de Chacabuco, pero también de otros distritos. Así que no creo que sea de esa característica. De todos modos, esperemos el fallo de fondo de la Corte para trazar una hoja de ruta.
Chacabuquero: ¿A ustedes ya los notificaron de parte de la Corte bonaerense?
Rubén Darío Golía: No, no estábamos notificados. Hasta el día de hoy, todavía no estábamos notificados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cazadores de Chacabuco detenidos por matar una especie protegida
- Video: Desde Chacabuco denunció al rey de la soja
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Habrá un encuentro por la Salud Mental en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales: Novedades sobre la búsqueda de un joven de Chacabuco - Sospechosos
- Policiales de Chacabuco: Una persona molesta - Incendio - Hallazgo - A la cuneta
Todavía se habla de esto:
- Lo detuvieron en Junín por abuso sexual y decir que era subcomisario
- Golía envió un mensaje a Chacabuco en el 25 de Mayo
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco de parte de los hijos de una vecina fallecida
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Familiares de un fallecido agradecen al personal de salud de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario