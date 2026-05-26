Vecinos de Chacabuco demorados por cazar una especie protegida

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Tres vecinos de Chacabuco fueron demorados por efectivos del Comando de Prevención Rural de la provincia de Buenos Aires.
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A raíz de denuncias de particulares, el trío fue acusados de estar cazando con galgos sin autorización en un campo. Fue secuestrado sin vida un ñandú, especie protegida por la legislación vigente. Se movilizaban en una camionera Ford F100. Esto ocurrió en el Paraje el Trigo del partido de Las Flores.
Se iniciaron actuaciones penales en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna y se labraron infracciones vinculadas a la Ley 10.081 del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires. La información fue difundida por fuentes de la patrulla rural de Las Flores.
Chacabuco. En Chacabuco, un vecino puso en conocimiento de la Policía que le faltó un caballo que había dejado atado en Juan Manuel de Rosas entre Rivadavia y Cervantes.
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