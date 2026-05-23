Tremenda persecución policial en la noche de Chacabuco

Comenzó en la ruta y terminó en un barrio.
Una extensa persecución a toda velocidad se registró esta madrugada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Varios patrulleros siguieron a un auto particular desde la ruta hasta un barrio. Los efectivos lograron dar con el vehículo ante la casa del conductor. Este último fue reducido para su identificación.
Todo comenzó minutos antes en ruta 7 e Hipólito Yrigoyen cuando un VW Gold Trend no acató el pedido de la Policía para que se detuviera. Esto derivó en una carrera a toda velocidad hasta el barrio Néstor Kirchner. En La Plata y Cadelago el vehículo fue interceptado y parado. El conductor, de 28 años, fue rodeado por móviles y policías. Chacabuquero estuvo en el lugar sacando fotos.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados el viernes.
Se retuvieron: un automóvil por circular sin seguro obligatorio (participe de un accidente), cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria. Se labraron seis actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por girar en U; un acta por circular a contramano(se y se retuvo la licencias de conducir; dos actas por poda sin autorización; un acta por sacar escombros a la vía pública; y un acta por circular sin verificación técnica vehicular.
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