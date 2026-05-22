Mix de Chacabuco: Equinos sueltos - Depositaron un bono - Presentaron un pedido de informes

Breves
Caballos. La Subsecretaría de Tránsito informó que retuvo equinos sueltos en la vía pública sobre en el acceso Juan XXlll y calle 629.
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Bono. El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, confirmó este mediodía que hoy viernes 22 de mayo fue depositado el importe del bono destinado a los empleados municipales, y que mañana estará acreditado en sus cuentas para ser retirado a través de los cajeros automáticos.
Asimismo, señaló que el bono extraordinario de 50.000 pesos fue acordado en las últimas paritarias junto a los gremios municipales.
Informes. Desde los bloques UCR-PRO, Frente Demócrata Liberal, PRO y La Libertad Avanza se presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal para que brinde explicaciones sobre los hechos ocurridos en el depósito municipal y judicial de vehículos ubicado en el Acceso Elguea Román, donde una persona fue aprehendida intentando sustraer motopartes.
"Entendemos que se trata de un hecho de suma gravedad institucional, ya que ocurrió dentro de un predio destinado al resguardo de vehículos secuestrados y/o depositados bajo órbita municipal y judicial. Por eso, creemos necesario revisar los mecanismos de control, seguridad y custodia del lugar", dijeron los bloques en un comunicado.
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