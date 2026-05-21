jueves, 21 de mayo de 2026

Daños y algo más en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se reportaron daños y violencia física en una vivienda de un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer de 47 años llamó a la Policía y acusó a 3 menores de edad de ingresar a su casa para causar desmanes y lesionarla. Fue trasladada para radicar una denuncia.

Ocurrió en el barrio La Construcción, que desde hace unos meses es escenario de este tipo de situaciones.


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