jueves, 21 de mayo de 2026

Los encontraron en el momento justo en el lugar equivocado de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos del miércoles.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas por circular a contramano. Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

Se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por girar en U; tres actas de infracción por estacionar camión y acoplados en zona no permitido; un acta de infracción por poda sin autorización; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo la senda peatonal.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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