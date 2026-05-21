Los encontraron en el momento justo en el lugar equivocado de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos del miércoles.
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Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas por circular a contramano. Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por girar en U; tres actas de infracción por estacionar camión y acoplados en zona no permitido; un acta de infracción por poda sin autorización; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo la senda peatonal.
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